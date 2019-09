Red Dragons stunten op EK volleybal met zege tegen Duitsland en doen mee voor groepswinst

De Belgische mannen moesten onder aanvoering van captain Sam Deroo helemaal tot het gaatje gaan tegen Duitsland, de vice-Europese kampioen van twee jaar geleden. Een 2-0 voorsprong werd uitgewist, maar in de tiebreak stonden opnieuw echte Dragons tussen de lijnen. Die bezorgden de volgeladen tribunes alsnog een feestelijke avond en doen nu volop mee voor de groepswinst.

De partij tegen Oostenrijk van vrijdagavond was de opwarmer. Die tegen Duitsland meteen al een scharniermoment in de EK-campagne van beide teams. De Duitsers waren na hun openingsmatch tegen Servië immers met blozende kaakjes van het terrein gekomen. Bij momenten totaal weggespeeld. “Een offday, die hen tegen ons in een situatie plaatst van alles of niets”, stelde coach Brecht Van Kerckhove vast. “Mentaal starten wij in het voordeel, maar ik vrees dat we een heel ander Duitsland zullen treffen dan dat van vrijdag.”

“Ze zullen willen bewijzen dat ze beter kunnen”, beaamde middenman Arno Van de Velde, één van de Belgische uitblinkers tegen Oostenrijk. “Zelf zijn we in de tweede set van onze openingsmatch een beetje gaan chillen, waardoor het even spannend werd. Dat zullen we ons tegen Duitsland niet kunnen veroorloven. Focus, focus, focus…”

Helse sfeer

Met zowat vijfduizend fans in steun startten de Belgen met dezelfde zeven van vrijdag. Met Hendrik Tuerlinckx als opposite en Stijn D’Hulst als spelverdeler dus. Bij Duitsland, de regerende vice-Europese kampioen, was het huiswerk duidelijk gemaakt. Het sterke Belgische midden werd van kortbij geschaduwd en wanneer vedette Grozer zijn eerste kanonskogel afvuurde van achter de opslaglijn, moest Van Kerckhove al rust proberen brengen via een time out (3-7). Een “monsterblock” van captain Deroo schonk hoop en toen de Duitsers opnieuw weg snelden was er de flitsende arm van Tuerlinck (9-10) en een machtige pipe van alweer Deroo om de vlam in de pijp te jagen (13-13). Gediend ook door een resem opslagfouten van de bezoekers en een sterk blok bleven de Red Dragons op de hielen, maar pas bij 23-22 slaagden ze er voor het eerst in om een neuslengte voorsprong te verwerven. Een slimme aanval van Deroo en een Duitse out-aanval later volstond het zowaar voor setwinst en een helse sfeer in Paleis 12.

Foto: BELGA

In de tweede beurt wachtten onze landgenoten – opnieuw prima gemend door Stijn D’Hulst - niet zo lang op de kop te nemen (6-5), met dank aan een fameuze redding van middenman Simon Van de Voorde. Deze keer de bezoekers in de achtervolging dus. Een sterke verdediging – libero Stuer en het blok van het duo Van de Voorde-Van de Velde incluis - hield dat zo. De kloof met de stilaan ontredderde Duitsers werd via een blok van Tomas Rousseaux zelfs uitgediept tot zes punten (20-14). En dat werd er niet beter op voor de arme bezoekers, die Sam Deroo uiteindelijk nog pijnlijke cijfers op het bord zagen zetten.

Delirium

Iedereen kent echter het gezegde: “und am ende gewinnen immer die deutschen”. En wie dat niet kende, werd eraan herinnerd bij 1-8 in de derde set. Grobelny en Coolman kwamen er nog in, de coach probeerde een time out (3-12), maar de gelanceerde Duitsers leken desondanks gewonnen spel te hebben. Tot Pieter Coolman met zijn strakke opslagen voor paniek zorgde in de bezoekende rangen. In één ruk ging het van 6-16 naar 14-16. Zat er nog een mirakel in? Nein, dus. De Duitsers vonden opnieuw adem (14-20) en bleven dit keer wel bij de les, al kostte het nog flink wat moeite. Een duo aces van Igor Grobelny, eentje van Bram Van den Dries en een vlot scorende Deroo kregen de kloof net niet meer gedicht.

Foto: BELGA

De start van de vierde set? 1-6 en direct aan de slag voor alweer een zware achtervolging. Het is ze natuurlijk wel besteed, maar trop is teveel. Seppe Baetens mocht Deroo nog een momentje rust komen gunnen (7-14), maar het kalf was en bleef verdronken. Een belle moest uitsluitsel brengen. Met de volle steun van de gevulde tribunes raapten de Red Dragons de laatste krachten bij mekaar. Sam Deroo droeg met drie scores op rij zijn steentjes bij voor een snelle 4-1 bonus. Opslagkanon Grozer en co geven echte lik-op-stuk: 4-4 en herbeginnen. Spanning ten top, op en rond het veld. Immer Deroo zorgde voor een 8-6 bij de kampwissel terwijl de Duitsers opslagen bleven missen. In dank aanvaard door Coolman en Tuerlinckx, die een Duitse remonte weer uitwisten (13-11). Time out voor de Belgen bij 13-12: een Paleis 12 tot de nok gevuld met zenuwen. Opslagmisser van Grozer en twee matchballen. De eerste werd door diezelfde Grozer geneutraliseerd, de tweede werd door Hendrik Tuerlinckx omgezet in een delirium. Feest in Brussel!

Zondag (15u30) spelen de Belgen in de Antwerpse Lotto Arena hun derde poulewedstrijd tegen Spanje. Maandag krijgen ze een dagje rust.

Setstanden: 25-23, 25-17, 23-25, 15-25, 15-13

België: D’Hulst, Tuerlinckx, Deroo, Rousseaux, Van de Voorde, Van de Velde; libero: Stuer. Kwamen in: Van den Dries, Valkiers, Grobelny, Coolman, Baetens