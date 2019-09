Hermien Peters en Lize Broekx ook in K1 naar halve finales op Olympisch testevent kajak

Lize Broekx en Hermien Peters hebben zich zaterdag beiden geplaatst voor de halve finales van de K1 500m op het olympisch testevent kajak in de Japanse hoofdstad Tokio.

Lize Broekx en Hermien Peters gingen op de derde dag van het testevent in de K1 het water op. Hun olympisch ticket dat ze in K2 verdienden geeft hen immers ook de kans om in de K1 500m te starten.

Beide kajaksters plaatsten zich via de kwartfinales met een zege (Lize Broekx) en een tweede plaats (Hermien Peters) alvast vlot voor de halve finales, die zondag gevaren worden.

K1 500m: 25 deelneemsters, vijf voorwedstrijden, eerste twee plaatsen zich voor de halve finales, de andere kajaksters varen de kwartfinales.

Vijfde voorwedstrijd:

1. Lineea Stensils (Zwe) 1:58.283

2. Sabrina Hering-Pradler (Dui) 1:58.864

3. Anna Lucz (Hon) 2:04.725

4. Hermien Peters (Bel) 2:07.488

5. Lize Broekx (Bel) 2:09.071

Hermien Peters en Lize Broekx varen de kwartfinales.

Kwartfinales: 15 deelneemsters, drie kwartfinaleraces, eerste twee plaatsen zich voor de halve finales, de andere kajaksters zijn uitgeschakeld.

Derde kwartfinalerace:

1. Lize Broekx (Bel) 1:57.599

2. Hermien Peters (Bel) 1:58.596

3. Madeline Schmidt (Can) 1:59.909

4. Rebeka Simon (GBr) 2:00.41

5. Asumi Ohmura (Jap) 2:00.524

Lize Broekx en Hermien Peters (Neerpelt WC) plaatsen zich voor de halve finales.