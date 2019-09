Indrukwekkende Tadej Pogacar pakt derde ritzege in Vuelta na knappe solo en staat weer op het podium, Primoz Roglic komt niet in de problemen

Mathieu van der Poel pakte eerder op de dag zijn derde ritzege in de Ronde van Groot-Brittannië, een dik uur later deed Tadej Pogacar (20) hetzelfde in de Vuelta. Het Sloveense toptalent van UAE Emirates plaatste op de voorlaatste helling van de dag de beslissende aanval, de rest van de favorieten keek naar elkaar. Pogacar vlamde zo solo naar de zege in de voorlaatste etappe van deze Vuelta. Primoz Roglic kwam niet in de problemen pakt zonder ongelukken morgen zijn eerste grote ronde.

Een laatste dag klimmen in de Vuelta, en dus roken de vluchters hun kans. Negen renners, waaronder Tosh van der Sande (Lotto-Soudal), zetten een eerste aanval op poten. Zij kregen later nog het gezelschap van Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) en voormalig rodetruidrager Nicolas Edet (Cofidis).

In het peloton werd echter ook hard gekoerst. Vooral Astana had er zin in en maakte de race meteen hard. De koplopers moesten daardoor ook diep gaan op de eerste helling, de Puerto de Pedro Bernardo, om uit de greep te blijven. Voor onder meer Van der Sande ging het bergop te snel. Na die eerste klim was Geoffrey Bouchard (AG2R) zeker van zijn bollentrui zonder zelf mee te zijn. Zijn enige overgebleven concurrent Madrazo ontbrak eveneens in de kopgroep en vormde enkel een bedreiging als hij overal punten zou sprokkelen. Job done voor Bouchard dus.

Het bleef snel gaan in de grote groep. Op de tweede klim van de dag, de Puerto de Serranillos, loste de ene na de andere renner. Onder meer James Knox, gisteren betrokken in de valpartij, moest de rest laten rijden. Hij kreeg meteen enkele ploegmaats van Deceuninck-QuickStep bij zich, waaronder Philippe Gilbert. De tweevoudige ritwinnaar hielp de Brit zelfs even met het uittrekken van zijn regenjas en bracht zijn ploegmaat terug in het peloton.

Pas na die tweede klim en dik 100 kilometer koersen liet het peloton wat begaan. Vooraan veranderde de samenstelling van de kopgroep regelmatig, maar uiteindelijk kregen vijf renners een bonus van vier minuten: Tao Geoghegan Hart (Ineos), Damien Howson (Mitchelton-Scott), Ruben Guerreiro (Katusha), Nicolas Edet (Cofidis) en Sergio Samitier (Euskadi).

Pogacar solo

Maar op de Puerto de Peña Negra, een klim van eerste categorie en helling nummer vier in de voorlaatste etappe, zagen de vijf leiders hun voorsprong smelten als sneeuw voor de zon. Astana bleef beuken in het peloton, waardoor er amper 25 man overbleef. Met een doel, want op de Puerto de Peña Negra plaatste Miguel Angel Lopez een aanval. Hij kreeg vier man mee in zijn wiel: Roglic, Valverde, Quintana en Pogacar. De top vijf in de stand samen op pad, mooi om te zien.

De vijf raapten de vluchters één voor één op, maar dan stokte het tempo even. Het sein voor Pogacar om er vanonder te muizen, niemand ging mee. Even later leek Valverde het wel te willen proberen, maar de wereldkampioen werd snel tot de orde geroepen. De favorieten keken allemaal naar elkaar en dat speelde in de kaart van Pogacar.

Voor Lopez en Quintana was dat slecht nieuws, want de Sloveen reed een bonus van meer dan 1’30” bij elkaar waardoor hij - bonificatieseconden indachtig - virtueel derde werd. Zelfs de tweede plaats van Alejandro Valverde kwam in het vizier. Pogacar hield makkelijk stand en begon solo aan de laatste klim van deze Vuelta, Plataforma de Gredos. In de groep der favorieten kwam het niet verder dan enkele speldenprikken. Roglic zag het graag gebeuren.

De ritzege van Pogacar kwam niet meer in gevaar, hij zou uiteindelijk meer dan anderhalve minuut overhouden. In de slotmeters versnelde Valverde nog, waardoor Roglic enkele seconden moest toegeven. Een peulschil gezien zijn voorsprong in de stand. Zonder ongelukken wint de Sloveen van Jumbo-Visma morgen de Vuelta. Dylan Teuns reed andermaal een sterke etappe en werd zevende .

- Uitslag -

1. Tadej Pogacar

2. Alejandro Valverde +1’32”

3. Rafal Majka

4. Hermann Pernsteiner

5. Primoz Roglic 1’41”

- Stand -

1. Primoz Roglic

2. Alejandro Valverde

3. Tadej Pogacar