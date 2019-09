Mathieu van der Poel zet kers op de taart met derde overwinning in Ronde van Groot-Brittannië

Geen twee zonder drie voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse alleskunner was al twee keer met overmacht de sterkste in de Ronde van Groot-Brittannië en stond met de leiderstrui om de schouders aan de start van de slotetappe. Matteo Trentin afhouden was het doel, en Van der Poel deed dat in stijl. Hij won de slotetappe en is - uiteraard - ook de winnaar van het eindklassement.

De wind speelde z’n rol in Groot-Brittannië en Ineos joeg het tempo de hoogte in op 80 kilometer van het einde, in dienst van het nummer vier in de stand Sivakov.

De vroege vluchters werden opgeraapt en het peloton brak in stukken, maar met Trentin, Van der Poel en De Buyst schoof de top drie van het klassement mee. Het eerste peloton telde nog zo’n dertig renners. Sivakov zou het daarna nog eens proberen op een helling, maar zonder succes. Amador nam wat later meer voorsprong, maar ook hij zou gegrepen worden. Uiteindelijk wisten drie renners weg te rijden: Larry Warbasse, Michal Golas en Mark Christian. Zij zouden pas op 14,5 km van het eind gegrepen worden door het uitgedunde peloton. Daarna viel het niet meer stil: Mike Teunissen viel aan, ook Trentin waagde even z’n kans, maar zag Van der Poel meteen op z’n wiel komen.

Corendon-Circus had de wedstrijd in handen, Connor Swift ging nog even op pad met Eddie Dunbar, Dries De Bondt van Corendon-Circus schoof mee en alles klitte weer samen op het eind. Gianni Moscon deed nog een ultieme aanval op 2,5 km, ook hij zag z’n poging stranden. Het werd dus een sprint. Daarin zette Bol als eerste aan, maar hij werd nog geremonteerd door Van der Poel. Het verschil was klein, maar volstond voor een derde ritzege voor Van der Poel in Groot-Brittannië en ook de eindwinst. Matteo Trentin, de grote belager van de wereldkampioen veldrijden, sprintte naar de derde plaats. Jasper De Buyst was de eerste Belg op een achtste stek, net voor Xandro Meurisse.

In de stand houdt Van der Poel 17 seconden over op Trenton, De Buyst is knap derde op 50 seconden.

- Uitslag -

1. Mathieu van der Poel

2. Cees Bol z.t.

3. Matteo Trentin

4. Mike Teunissen

5. Davide Cimolai

- Eindstand -

1. Mathieu van der Poel

2. Matteo Trentin +17”

3. Jasper De Buyst +50”

4. Pavel Sivakov +52”

5. Nils Politt +1’01”

@mathieuvdpoel wins stage eight of the 2019 @OVOEnergy Tour of Britain in Manchester to claim the overall race victory!#OVOToBpic.twitter.com/OXiyv2wja2 — Tour of Britain (@TourofBritain) September 14, 2019