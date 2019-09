Gouden toilet ter waarde van 2,5 miljoen dollar gestolen uit woning Winston Churchhill

In Blenheim Palace in Woodstock in het Engelse Oxfordshire en waar Winston Churchill heeft gewoond, is het gouden toilet gestolen. Dit meldt de Britse media zaterdag op gezag van de politie. Pittig detail: het peperdure toilet kon deel hebben uitgemaakt van het Witte Huis nadat het aan president Trump werd aangeboden in plaats van een schilderij van Van Gogh.