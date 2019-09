De dader van een zwaar geval van verkeersagressie vrijdagavond in Antwerpen is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat heeft de onderzoeksrechter zaterdagmiddag beslist. Het gaat om een 24-jarige man uit Kontich.

“Een banale discussie over een invoegmanoeuvre op de Singel is gisteren iets voor 17 uur volledig uit de hand gelopen”, aldus het Antwerpse parket. “De ene autobestuurder (36 jaar) is aan één van de volgende ...