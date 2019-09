In Hongkong heeft een massale politieaanwezigheid een grootschalige manifestatie van antiregeringsdemonstranten verhinderd. Die kregen het wel aan de stok met Peking-gezinde betogers.

De politie had geen toelating gegeven voor een mars in het district Tin Shui Wan nabij de grens met China. Toch waren enkele honderden demonstranten opgedaagd. Ver raakten ze niet want ze botsten op een ...