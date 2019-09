Frank Deboosere moet fiets noodgedwongen aan de haak hangen: “Ik zit vol artrose”

Frank Deboosere is als weerman bij de openbare omroep een voorvechter van de strijd tegen de klimaatopwarming, en dus ook al jarenlang een enthousiaste fietser. Maar het leven op twee wielen is sinds kort afgelopen voor de 61-jarige: Deboosere heeft te veel last van artrose en moet zijn fiets (tijdelijk) aan de haak hangen.