Maanden voorbereid maar toch lekte comeback van Kim Clijsters niet uit: “De intieme kring wist het”

Het plotse nieuws over de comeback van Kim Clijsters verraste donderdag iedereen. Dat ze er al lange tijd mee bezig was, bleek uit de strak georganiseerde manier waarop het nieuws werd bekendgemaakt: een post op haar Instagrampagina met een bijzonder filmpje, een pr-agentschap die de media nadien liet inbellen op een conferencecall en een uitgebreide reactie van haar echtgenoot Bryan later op de avond via persagentschap Belga.