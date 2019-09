366 historische legervoertuigen trekken door Leopoldsburg en Lommel

Leopoldsburg / Lommel -

Een colonne van meer dan 366 historische voertuigen trok zaterdagvoormiddag vanuit Leopoldsburg richting Arnhem in Nederland, en volgt zo de route van Operatie Market Garden aan het einde van WO II. Operatie Market Garden, die ervoor moest zorgen dat Nederland werd bevrijd, draaide uit op een mislukking. De herdenking van de route in België, via Leopoldsburg, Balen, Hechtel-Eksel, Lommel en Pelt, ging gepaard met verkeershinder.