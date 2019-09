Eden Hazard speelt eerste minuten voor Real Madrid, maar Courtois is de held met ultieme redding

Eden Hazard heeft zijn debuut voor Real Madrid gemaakt. Onze landgenoot miste de start van het seizoen door een dijblessure en startte zaterdagmiddag tegen Levante voor het eerst op de bank. Op het uur mocht de Rode Duivel dan toch invallen en hij toonde meteen dat hij een aanwinst is voor de Koninklijke. Toch bleek Courtois uiteindelijk de held nadat de gelijkmaker uit zijn netten hield.

Eden Hazard kwam afgelopen zomer over van Chelsea, maar blesseerde zich op training voor de openingsmatch tegen Celta Vigo en kwam sindsdien niet in actie voor zijn nieuwe club. Trainer Zinédine Zidane had vrijdag nog gezegd dat hij voorzichtig zou zijn met zijn nieuwe aankoop. “Hij heeft zich klaargestoomd voor de partij, het wordt nu mijn taak te doseren met hem.”

Die eerste minuten kwamen er dus vandaag. Real Madrid kwam snel op 3-0 na goals van Benzema (2x) en Casemiro, maar slikte nog de 3-1 van Mayoral. De juiste omstandigheden voor Hazard om in te vallen, vond Zidane, en op het uur mocht die Casemiro komen vervangen. Onze landgenoot zorgde meteen voor doelgevaar (video onder) en was meteen bedrijvig.

Eden Hazard bleef erg actief, maar had ook geluk dat zijn balverlies niet werd afgestraft. Dat kwam mee omdat Thibaut Courtois een sterke partij speelde Hij werd in de steek gelaten door zijn ploegmaats bij de twee tegentreffers en pakte in de slotfase uit met een goede redding.

MUUR | Wat een redding van Thibaut Courtois! ✋



3️⃣-2️⃣ #RealMadridLevante 🇪🇸

Real heeft acht op twaalf en komt daarmee voorlopig op de tweede plaats na stadsgenoot Atletico, dat wel nog niet speelde dit weekend.

Zidane

“Ik ben heel tevreden voor Eden”, vertelde Zidane na de match. “Het werd dadelijk duidelijk dat hij voor iets extra zorgde aan de bal, met de verticaliteit in zijn spel. Daar bestaat geen twijfel over. Ik weet zeker dat hij het team nog veel gaat bijbrengen. Hij moet nu spelritme opdoen, dat komt hij nog tekort. Hij werkte nog maar vier trainingen met de groep af. We weten wat hij kan, hij heeft nu vooral wedstrijden nodig om te groeien.”

Ook Thibaut Courtois mocht zijn zegje doen na zijn sterke match. “Hazard scoorde bijna meteen met de eerste actie die hij deed. Hij liet daar meteen zien wat hij kan: hij brengt rust aan de bal, kan ploegmaats vrijspelen… Ik ben wel wat pissig op hem omdat hij de bal verloor met twee hakjes (lacht).”

Foto: EPA-EFE