Parket onderzoekt aantijgingen van corruptie tegen Didier Reynders na onthullingen ex-geheim agent

Het parket van Brussel voert een opsporingsonderzoek naar vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR). Dat bevestigt het Brussels parket aan De Tijd en L’Echo. Het onderzoek is opgestart nadat een ex-geheim agent van de Staatsveiligheid in april naar de federale gerechtelijke politie is gestapt met een reeks aantijgingen van corruptie en witwassen tegen Reynders.

Het parket moet na een vooronderzoek beslissen of er voldoende aanwijzingen zijn tegen Reynders om het dossier al dan niet door te sturen naar het Brusselse parket-generaal, omdat Reynders minister is ...