Stallone neemt afscheid van Rambo: “Oud worden doet iedereen”

Vele jaren geleden zei Sylvester Stallone (73) dat hij te veel van zijn personages Rocky en Rambo hield om ze te blijven uitmelken. En kijk: de Rocky-spin-off ‘Creed II’ is nog maar een paar maanden uit te zalen of we krijgen ‘Rambo: Last Blood’ op onze boterham. Sly kan het niet helpen om steeds terug te keren naar de personages die hem wereldberoemd maakten.