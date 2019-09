Auteur György Konrad overleden

De Hongaarse auteur György Konrad is op 86-jarige leeftijd overleden in Boedapest. Het nieuws is bekendgemaakt door de woordvoerster van de Berlijnse Kunstacademie waar de schrijver ook voorzitter van was. Ze zei het nieuws van de familie van de auteur vernomen te hebben. Ook de Hongaarse nieuwsdienst MTI berichtte over het overlijden van de gerenommeerde schrijver.