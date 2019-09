In de nacht van donderdag op vrijdag drongen vandalen binnen in de brasserie van het Ponypaleis in Rekem. In de keuken werd het servies tegen de grond gegooid. “In de sanitaire ruimtes hebben ze wasbakken en urinoirs in stukken geslagen. Er is veel schade”, zegt uitbater Peter Lamers. De politie heeft een onderzoek ingesteld.