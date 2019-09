TessenderloTwee jaar na de aankondiging van het Riziv en gezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) dat computergestuurde knieprothesen “binnenkort” door de ziekenfondsen zouden worden terugbetaald, wachten patiënten nog altijd op witte rook. “De hoop die we hadden, is in wanhoop omgeslagen”, zucht patiënte Martine Nuyts (62) uit Tessenderlo.