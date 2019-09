HasseltMag een werknemer thuisblijven omdat zijn hond ziek is? Natuurlijk niet. Maar wat als dat baasje een doktersbriefje kan voorleggen dat zwart op wit stelt dat hij twee weken arbeidsongeschikt is “wegens ziekte hond”? Bij Voka kregen ze onlangs die vraag, maar experts zijn duidelijk: “Dit is écht van de pot gerukt. De arts in kwestie riskeert een klacht bij de Orde der Artsen.”