MaasmechelenEen 10-tal zwarte ooievaars zijn er in augustus in Limburg gespot. Dat deze voor Vlaanderen zeldzame soort volop wordt gespot, is nieuw voor Vlaanderen. “Momenteel is er nog wel geen broedgeval bekend,” zegt Lise Hendrick, regiobeheerder Hoge Kempen bij Natuur en Bos.