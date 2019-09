Heusden-ZolderT(h)e Max experience, dat is de naam van het project dat aan de mijnsite van Zolder een internationale uitstraling moet geven. Kostprijs: 30 miljoen euro. De investeerder is Temax, het bedrijf van Tamer Cankurtaranoglu, een mijnwerkerszoon wiens overleden vader en broer in de mijn van Zolder werkten. “We willen de mijnsite van Zolder uitbouwen tot dé nieuwe hotspot van Limburg”, zo klinkt het.