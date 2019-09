Hasselt -

De brandweer van Hasselt is vrijdag rond 21.30 uur opgeroepen voor een brand op de parking van de PXL in Hasselt. Daar stonden twee auto’s in lichterlaaie. De voertuigen werden tot as herleid. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Een branddetectiehond kwam ter plaatse. Niemand raakte bij de brand gewond.