Quinten Hermans combineert vanaf 1 januari weg en veld bij Wanty

Quinten Hermans en Corné van Kessel (Telenet-Baloise Lions) rijden vanaf 1 januari voor het Tormans CX Team by Wanty-Gobert. Architect van de transfer en het nieuwe team is Hans Van Kasteren, manager van beide renners. Hij loodst met de Tormans Group een nieuwe sponsor binnen de structuur van Wanty-Gobert.

Met het aantrekken van Hermans en Van Kessel debuteert Wanty-Gobert straks in het veldrijden. “Sinds enkele jaren speelde dit idee in ons achterhoofd, maar we wilden het op een degelijk niveau concretiseren ...