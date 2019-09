Daan Schepers (Bazart) & lief Paulien : “Dacht dat ik haar nooit kon krijgen”

Naast bassist (Bazart), toetsenist én gitarist (Warhola)en bandlid van Eefje de Visser is Daan Schepers uit Houthalen-Helchteren ook nog eens muziekproducer. Als je hem niet op het podium of in zijn studio vindt, zit hij thuis met lief Paulien Riemis op de zetel. Dat heet: als zij al thuis is, want als bekende modeblogster en influencer is Paulien nog vaker van huis. “Ze wordt zelfs veel vaker herkend dan ik.”