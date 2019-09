Dakwerker van 70 uit Hechtel-Eksel maakt fatale val van vier hoog in Tienen

Hechtel-Eksel -

Een 70-jarige man uit Hechtel-Eksel is vrijdag rond 15 uur, een half uurtje voor het belsignaal van de nabijgelegen scholen, van het dak van een appartement gevallen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de straat af te sluiten voor het verkeer en voor de aankomende stroom scholieren. De Facebookcarrousel draaide op volle toeren en al snel staken heel wat cowboyverhalen de kop op maar de feiten zijn eenvoudig. Dat vertelt ook een buurman, die het bijzonder erg vindt dat er zulke verhalen rondgaan. Hij stond op het moment van het ongeluk ook op het dak. “Ze hebben me zelfs al gebeld vanuit Kapellen bij Glabbeek”, aldus de buurman. “Het is een erg ongelukkig ongeval, veel meer kan je daar niet over vertellen. Het slachtoffer was de dakgoten van het gebouw aan het leegmaken en opeens zag ik hem vallen. Hij moet in de goot uitgegleden zijn of misschien iets gekregen hebben. Ik weet het niet. De man kwam met een zware plof op de plastieken afrastering op de hoek van de straat neer. Hij is heel zijn leven dakwerker geweest. Tragisch.”