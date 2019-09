Hans van Kasteren trekt met Hermans, van Kessel en sponsor naar Wanty - Gobert dat eigen crossploeg creëert

Quinten Hermans en Corné van Kessel rijden vanaf 1 januari voor het Tormans CX Team by Wanty - Gobert. Beide renners zijn momenteel aan de slag bij Telenet Baloise maar worden door hun manager Hans van Kasteren, samen met Tormans Group, naar de structuur van Wanty - Gobert en Hilaire van der Schueren geloodst. Hun wegprogramma werken ze af bij de wegploeg van Wanty Gobert, Hermans en van Kessel tekenen een contract voor drie jaar.

Het zag er nochtans lange tijd naar uit dat Hermans naar Total Direct Energie zou verhuizen maar die transfer ging uiteindelijk niet door. “Omdat er geen plaats was voor Corné en ze achter mijn rug met Quinten zijn gaan babbelen”, verduidelijkt van Kasteren. En dus werd een oplossing gezocht en gevonden bij Hilaire van der Schueren met een nieuwe sponsor, Tormans Group, als bijkomende troef.

Quinten Hermans, 24 jaar, is momenteel aan de slag in de Verenigde Staten voor de openingsmanches van de UCI Wereldbeker. De Limburger staat zevende in de wereldranglijst veldrijden maar kan ook op de weg aardig uit de voeten. Vorig jaar was hij de beste in de vierde rit van de Ronde van Wallonië, waarin hij de tweede plaats in het eindklassement behaalde. In 2019 won hij drie ritten en het eindklassement in de Flèche du Sud en verscheen hij met een derde plaats op het podium van Dwars door het Hageland.

Van Kasteren met Hermans. Foto: Raymond Lemmens

Met Tormans brengt van Kasteren eveneens een nieuwe sponsor naar de wielersport. Naast Soudal is Tormans nu al het tweede Kempense bedrijf dat zich via de wielersport wil profileren. Het bedrijf is gespecialiseerd in technische - en engineeringprofielen en viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. De roots van het bedrijf liggen in de Kempen, meer bepaald in Geel, waar ook het hoofdkantoor gelegen is. Daarnaast heeft het bedrijf ondertussen ook vestigingen in Mechelen en Evergem en mikt het op verdere expansie in België en mogelijk ook daarbuiten.

“Nieuwe uitdaging”

“We zijn zeer fier om deze nieuwe uitdaging in de cyclocross aan te gaan”, zegt Jean-Francois Bourlart, algemeen manager van wielerteam Wanty Gobert. “Sinds enkele jaren speelde dit idee in ons achterhoofd maar we wilden het project op een degelijk niveau concretiseren. Het wordt dus gerealiseerd dankzij de komst van een nieuwe partner en twee van de beste renners in de wereld.”

Jean-Francois Bourlart, Jan Tormans, Hilaire van der Schueren en Hans van Kasteren, vooraan renners Corné van Kessel en Quinten Hermans. Foto: rr

Hilaire van der Schueren heeft een verleden in het veldrijden, meer bepaald uit de periode van Palmans waar hij onder anderen Mario De Clercq maar ook Christoph Roodhooft onder zijn vleugels had. “Sinds het einde van de Palmans-ploeg, meer dan een decennia geleden, betekende de cyclocross enkel nostalgie voor mij. Ik ben blij dat ik dankzij het nieuwe project de kans krijg om naar deze andere tak van het wielrennen terug te keren. Quinten Hermans en Corné Van Kessel zijn zeer goede cyclocrossers, met een groot potentieel op de weg. Dit project zal hen de mogelijkheid geven om zich dankzij een degelijk wegprogramma verder te ontplooien. Ik kijk er al naar uit om opnieuw in het veld te verschijnen en deze talenten achter de schermen te begeleiden.”

Progressie maken

“Ik had Quinten en Corné beloofd om voor hen een project te zoeken waarbij ze zowel op de weg als in het veld progressie konden maken”, aldus Hans van Kasteren. “Mijn oorspronkelijk idee was om een nieuwe ploeg op te starten, maar uiteindelijk vonden we een veel beter alternatief met de integratie in Wanty-Gobert. Nu kunnen ze de kleuren van Tormans Group verdedigen in de winter, in de cyclocross, en de grootste wedstrijden op de weg betwisten met Wanty-Gobert.”

Quinten Hermans als leider in de Ronde van Wallonië van vorig jaar. Foto: BELGA

En dat is goed nieuws, vindt ook Quinten Hermans. “Het nieuwe project van Tormans CX by Wanty-Gobert kwam als een godsgeschenk”, vertelt de Limburger. “Op mijn jonge leeftijd heb ik nood aan een langetermijnvisie en ik ben zeer blij dat Tormans CX mij het vertrouwen geeft om de komende drie jaar samen aan mijn carrière te bouwen. Ik heb grote ambitie om meer op de weg te rijden maar niet ten koste van de cyclocross, en laat dit nu net de opzet van mijn toekomstige team zijn. Zowel op de weg als in het veld zullen Corné en ik de volledige steun krijgen. We rijden al jaren voor hetzelfde team en kijken ernaar uit om in januari bij Wanty-Gobert in een zeer toffe omgeving terecht te komen. Ik wacht ook vol ongeduld op de uitdaging om een wegprogramma op een hoger niveau aan te vatten, maar eerst wil ik een goed crossseizoen afwerken.”