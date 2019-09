Clijsters inspireert! Tatiana Golovin kondigt comeback op tenniscircuit aan na… elf jaar afwezigheid

“Ik speelde al een jaar met het idee, maar pas deze zomer heb ik er serieus werk van gemaakt”, aldus de 31-jarige Golovin aan tv-zender BeInSports. “Sinds een maand ben ik fysiek weer heel hard aan het trainen. Het doel was om klaar te geraken tegen volgend jaar, maar de zaken zijn zo snel gelopen dat ik nu misschien al midden oktober wil hernemen.”

Toen Golovin in 2008 een punt zette achter haar tenniscarrière, was ze nog maar 20 jaar. Haar beste resultaat op een grandslamtoernooi was de kwartfinale op de US Open van 2006. (belga)