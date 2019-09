Loper stort net voor finish helemaal in, maar dan toont andere deelnemer zijn goed hart

Een loopwedstrijd in Thailand viel zondag op door een bijzonder mooi moment. Nadat een van de lopers net voor de finish in elkaar stortte en niet op eigen krachten meer verder kon, besloot een andere deelnemer om zijn goed hart te laten zien. In plaats van over de finish te lopen, offerde hij zijn tijd op om terug te keren naar de man en hem recht te trekken.