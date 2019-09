Lommel -

Agenten van de federale politie zijn vrijdagochtend binnengevallen in een pand op de Luikersteenweg - vlakbij de basisschool ‘t Stekske - in Lommel-Kolonie. In het huis stonden zo’n 250 wietplanten. De twee bewoners werden in de boeien geslagen en voor verhoor meegenomen. Vrijdag in de loop van de dag konden ze beschikken. De planten werden vernietigd.