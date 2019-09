ROYALS. Kate Middleton toont zich van haar liefste kant. En prins Harry is een snoeper

Prins Harry kijkt al uit naar volgend voorjaar… om te snoepen, de Zweedse prinses kwam drie keer voor een aangename verrassing te staan in haar leven en Kate Middleton is duidelijk een lieve hertogin: alle weetjes en roddels uit adellijke kringen van de voorbije week op een rij.

Het nieuw schooljaar begint niet in elk land op 1 september. De Spaanse prinsessen Leonor (13) en Sofia (12) begonnen er pas afgelopen woensdag aan. Zij werden naar de Santa Maria de los Rosales-school in Madrid gebracht door hun beide ouders: koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia. De Spaanse media waren door het dolle heen. De reden? Andere jaren valt er nauwelijks een glimp op te vangen van de meisjes, maar deze keer konden ze duidelijke foto’s van hun eerste schooldag maken.

De Zweedse prinses Madeleine is mama van twee dochters, Leonore (5) en Adrienne (1), en een zoontje, Nicolas (4). In het begin van haar zwangerschappen wist ze geen enkele keer dat ze mama zou worden. Dat verklapt ze in een interview met het Zweedse tijdschrift Mama. Over haar laatste zwangerschap heeft ze een bijzonder grappige anekdote. Ze wilde haar man Christopher O’Neill een puppy cadeau doen en schonk hem een hondenknuffel met een boodschap. “Proficiat met het nieuwste familielid”, stond er te lezen. Haar echtgenoot panikeerde even omdat hij dacht dat de prinses voor een derde keer zwanger was, terwijl het om de komst van een viervoeter ging. Maar twee weken erna bleek de royal écht opnieuw zwanger en werd een nieuwe puppy in huis even uitgesteld.

Foto: ISOPIX

Donderdag 12 september was een belangrijke dag voor Meghan Markle. Vanaf die dag is haar zwangerschapsverlof officieel voorbij en ging ze weer aan het werk. Haar eerste opdracht: de collectie die ze maakte voor Smart Works lanceren. Die bestaat uit vijf stuks: een blouse, pantalon, blazer, jurk en handtas. Bij de onthulling van de lijn voor solliciterende dames, hoorden enkele mooie foto’s op de Instagrampagina van de hertog en hertogin van Sussex én een persoonlijke boodschap van Meghan Markle zelf. “Sinds ik verhuisd ben naar het Verenigd Koninkrijk vind ik het ontzettend belangrijk om gemeenschappen en organisaties te leren kennen die zinvol werk doen. En ik wil helpen om hun impact te vergroten. Bedankt aan de merken die zijn samengekomen om dit speciale project te ondersteunen, en om de focus niet op winst of concurrentie te leggen.”

Deze beelden zijn niet de enige die deze week in de media verschenen van prins Harry en Meghan Markle. Er circuleert ook een foto op het internet van de bedankbriefjes die het koppel verstuurde na de felicitaties die ze ontvingen naar aanleiding van hun eerste huwelijksverjaardag in mei 2019. Daarop zit de prins neer op enkele trappen van de St. George’s Chapel en leunt zijn kersverse vrouw in zijn schoot, terwijl ze de royal liefdevol aankijkt. “De hertog en hertogin waren zo ontroerd dat je aan hen dacht op hun eerste huwelijksverjaardag. Dat is ontzettend lief en ze wensen jullie het allerbeste en zenden hun warmste dankjewel toe”, staat er op de fotokaart te lezen.

Kate Middleton is verantwoordelijk voor de schattigste beelden van de week. Zij ontmoette dinsdag kleuter Dylan tijdens een bezoek aan de RHS Garden Wisley in Surrey. Het jongetje was voor die dag gegrimeerd als tijger. Volgens de mama van de kleine Dylan, vroeg Kate aan haar zoon of hij een tijger was. “Neen, het is gewoon schmink”, antwoordde hij. Diezelfde dag maakte de hertogin van Cambridge nog meer contact met kinderen, zo wreef ze baby Mathilda over haar fijne blonde haartjes.

Foto: Photo News

De hertogin haalde deze week ook het nieuws met haar waarschuwing aan het adres van prins Andrew, vader van prinsessen Beatrice en Eugenie. Volgens medewerkers van de Britse koninklijke familie zou het Britse koningshuis zich zorgen maken over de tweede zoon van koningin Elizabeth. Andrew, een vriend van de inmiddels overleden van mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein, wordt beschuldigd van ongewenste aanrakingen en seks met een minderjarige. Tijdens een familievergadering eiste Middleton volgens Amerikaanse media dat er een strategie wordt uitgetekend om het imago van de koninklijke familie te redden. De gemoederen liepen hoog op en een furieuze Middleton sprak klare taal: “Blijf uit de buurt van mijn kinderen, je gedrag is walgelijk”, zei ze volgens de geruchten tegen de prins.

Foto: Photo News

De Britse prins Harry zit al met zijn hoofd bij volgende lente, meer bepaald bij de vijfde editie van zijn Invictus Games. Die zal plaatsvinden in het Nederlandse Den Haag. Hij kijkt niet alleen uit naar de sportwedstrijd, waaraan militairen en veteranen met een blijvend letsel deelnemen, maar evenzeer naar een lekkernij van onze noorderburen: stroopwafels. Dat zij hij in een video op Instagram. Verder kan hij ook niet wachten tot feetjes met dj’s en de gastvrijheid in de stad.

Foto: ISOPIX

En in ons land heeft de nieuwste koninklijke telg een naam. Prins Amedeo en zijn echtgenote Elisabetta onthulden een week na de geboorte de naam van hun zoon: Maximilian. Amedeo stapte in 2014 in het huwelijksbootje met Elisabetta Rosboch von Wolkenstein. De oudste zoon van prinses Astrid. Amedeo is zesde in lijn voor de troon, na de vier kinderen van koning Filip en zijn eigen moeder Astrid. Dochtertje Anna Astrid (3) wordt zevende in lijn voor de Belgische troon. Haar broertje komt binnen op nummer acht.