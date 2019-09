Cavagna bezorgt Deceuninck - Quick Step vierde ritzege in Vuelta na straffe solo in bewogen etappe

Zelfs biljartvlakke etappes door de desolate omgeving rond Madrid staan in de Vuelta garant voor spektakel. Een valpartij van leider Roglic op 66 kilometer van de finish was voor Movistar het signaal om enkele waaiers te trekken, tegen alle regels van de hoffelijkheid. De Fransman Remi Cavagna (24) bleef op zijn beurt uit de greep van zijn medevluchters en bezorgde Deceuninck - Quick Step een vierde ritzege in deze Vuelta.

Elf renners reden al vrij snel weg maar de Nieuw-Zeelander Shane Archbold liet zich al snel terugzakken zodat we een leidersgroep met tien renners zonder landgenoot kregen. Het peloton liet echter niet begaan want zo’n zeldzame sprintkans wilden ze niet laten ontglippen.

De voorsprong van de leiders bedroeg nooit meer dan een drietal minuten. De open vlaktes hielden bovendien altijd het gevaar op waaiers in. Op 66km van de finish gebeurde het onvermijdelijke. In het nerveuze peloton ontstond een massale valpartij met onder anderen Primoz Roglic en Miguel Angel Lopez als belangrijkste slachtoffers. Daar waar er doorgaans wordt gewacht wanneer de leider in de koers ten val komt, besloot Movistar plots dat het wel een waaiertje wilde trekken. Tien minuten keek iedereen vol ongeloof toe hoe de Spanjaarden zich onpopulair maakten tot vanuit de volgwagen het signaal kwam om dan toch maar ermee op te houden.

Vooraan demarreerde Remi Cavagna op zo’n kleine twintig kilometer van de finish. Een gedurfde solo maar de Fransman van Deceuninck - Quick Step liet zich duidelijk door inspireren door ploegmaats Gilbert (twee keer) en Jakobsen die eerder al voor drie ritzeges zorgden.

De lastige slotkilometers in Avila zorgden er nog voor dat de resterende vluchters werden teruggegrepen maar Cavagna zagen ze niet meer, temeer daar BORA hansgrohe er in de achtervolging alleen voor stond. Sam Bennett spurtte op vijf seconden naar de tweede plaats in de rituitslag. Stybar (derde) en Gilbert (vierde) maakten het succes van het Belgische team compleet. Voor Remi Cavagna was het met voorsprong de mooiste zege uit zijn carrière. BAM, om Patrick Lefevere te citeren.

Voor Cavagna is het de derde profzege, de tweede in de WorldTour. In 2018 won hij Dwars door Vlaanderen (1.1) en in mei van dit jaar een rit in de Ronde van Californië.

Zaterdag valt de beslissing

Zaterdag krijgen de renners de laatste cols te verteren. De voorlaatste rit, 190,4 kilometer lang, brengt hen van Arenas de San Pedro naar Plataforma de Gredos. Onderweg liggen de Puerto de Pedro Bernardo (18,4 km aan 4,4%), de Puerto de Serranillos (9 km aan 4,8%), de Alto de Navatalgordo (5,3 km aan 7,2%), de Puerto de Chia (3 km aan 4%) en de Puerto de Pena Negra (14,2 km aan 5,9%). De streep ligt op de Alto de Gredos, 9,4 kilometer aan 3,8 procent, waarvan de laatste drie aan 9 procent.

Uitslag:

1. Rémi Cavagna (Fra/DQT) de 165,2 km in 3u43:34 (gem. 44,34 km/u)

2. Sam Bennett (Ier/BOH) op 0:05

3. Zdenek Stybar (Tsj/DQT) 0:05

4. Philippe Gilbert (Bel/DQT) 0:05

5. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:05

6. Tosh Van der Sande (Bel/LTS) 0:08

7. Dylan Teuns (Bel/TBM) 0:08

8. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:08

9. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 0:08

10. Primoz Roglic (Sln/TJV) 0:08

Stand:

1. Primoz Roglic (Sln/TJV) 2994,4 km in 75u00:36 (gem. 39,92 km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 02:47

3. Nairo Quintana (Col/MOV) 03:31

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 04:17

5. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 04:49

6. Rafal Majka (Pol/BOH) 07:46

7. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 09:46

8. Carl Fredrik Hagen (Noo/LTS) 11:50

9. James Knox (GBr/DQT) 13:20

10. Marc Soler (Spa/MOV) 21:09 .