100 jaar imkersvereniging De verenigde Taxanders

Hulst

Tessenderlo - Imkersvereniging 'De Verenigde Taxanders' viert haar 100-jarig bestaan met een mooie tentoonstelling in De Griffel.

Net zoals 25 jaar geleden wordt dit jubileum onder andere gevierd met een tentoonstelling over de bijen en de imkerij, dit keer in cultuurhuis De Griffel in Hulst.

De Verenigde Taxanders groepeert niet alleen imkers uit Tessenderlo zoals de naam suggereert, maar ook imkers uit de aangrenzende dorpen vinden onderdak in het clubhuis aan de molen. Heel wat Paalse imkers zijn bij de Taxanders aangesloten. De legendarische Paalse meester Mathieu Lemmens was in zijn tijd zelfs voorzitter van de vereniging. Aansluiting bij de vereniging garandeert opleiding en ondersteuning, want bijenhouden is tegenwoordig geen eenvoudige hobby meer, daarvoor zorgen de talrijke bedreigingen waar onze bijen in deze tijd aan blootgesteld staan.

De tentoonstelling, die vorig weekend geopend werd met enkele voordrachten door bijenexperten, biedt een overzicht van alle activiteiten rond bijenhouden. De geschiedenis van de vereniging komt uiteraard aan bod, oude werktuigen uit de imkerij en oude bijenkorven, bijenproducten als propolis, was, cosmetica, koninginnen brei en het maken van honing uiteraard. Buiten staan verschillende bijenkasten opgesteld, waar je als bezoeker kunt inkijken door een glazen wand. Voor velen is dit een eerste blik in de woning van een bijenvolk.

Ter afsluiting van de tentoonstelling wordt er ook aandacht geschonken aan de wilde bijen: een prachtig bijenhotel, bijensoorten, bloemen die aantrekkelijk zijn voor onze solitaire bijen. Ook een aparte opstelling waar je oude honingetiketten, postzegels en munten rond bijen kunt bewonderen, is voorzien.