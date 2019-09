Neos springt op de fiets voor Laatzomertocht

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op 6 september stonden 19 sportievelingen van Neos Hasselt klaar voor de jaarlijkse Laatzomerfietstocht.

Vanuit Hasselt fietsten we, onder een stralende zon, richting Alken. De weergoden waren ons extra goed gezind. Tijdens de gevarieerde tocht over het fietsroutenetwerk genoten we van de landelijke streek waar veel fruitbomen het decor vormen. In Kortenbos was het tijd voor de eerste stop. Op het terras van taverne Egmont werd er met een lekker drankje gezellig gebabbeld!

Vervolgens gingen we met zijn allen terug op de fiets om via Nieuwerkerken af te zakken naar Hasselt. Aangezien we passeerden langs de Bloonwinning konden we het niet laten om in de authentieke vierkantshoeve onze laatste rustpauze te nemen. Met 40 km in de benen keerden we tevreden huiswaarts na de eerste activiteit van Neos Hasselt in het nieuwe werkjaar.