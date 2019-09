Ex-schepen Anick Berghmans doorverwezen naar rechter voor plofkraken

Lommel -

Het parket heeft vrijdag de vroegere sp.a-schepen Anick Berghmans (39) doorverwezen naar de rechtbank voor haar aandeel in de plofkraak in Lommel op 21 juni vorig jaar. Ook vier andere verdachten in de zaak, de uitvoerders, zijn doorverwezen. Berghmans was zelf aanwezig op de zitting. Haar advocaat vroeg de buitenvervolgingstelling omdat ze volgens hem niets met de hele zaak te maken heeft.