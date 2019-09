Argentinië speelt finale op WK basketbal tegen Spanje

De Argentijnse basketmannen hebben zich geplaatst voor de finale van het WK in China. Argentinië klopte vrijdag in de halve finales in Peking Frankrijk met 80-66. In de finale wacht Spanje.

Luis Scola blonk bij Argentinië uit met 28 punten. Bij de Fransen volstonden de zestien punten van Frank Ntilikina en Evan Fournier niet.

Eerder vrijdag plaatste Spanje zich na een nagelbijter tegen Australië als eerste voor de finale. De Spanjaarden namen pas in de tweede verlenging afstand van de Australiërs en wonnen met 95-88. De finale en partij om het brons staan zondag op de planning.

Spanje won het toernooi in het verleden eenmaal, in 2006. Dat is de enige Spaanse WK-medaille ooit. Argentinië veroverde in 1950 zijn enige goud, tijdens de eerste editie. In 2002 schopten de Zuid-Amerikanen het weer tot de eindstrijd, waarin Joegoslavië echter te sterk was.

De VS won de twee voorgaande toernooien. Tijdens de laatste editie in 2014 klopten de Amerikanen in de finale Servië. Frankrijk ging toen met het brons aan de haal. Dit jaar sneuvelde topfavoriet Team USA in de kwartfinales tegen Frankrijk.