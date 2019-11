Sexy, stoer of schattig: zo draag je ribfluweel

Ribfluweel of corduroy doet je misschien denken aan de broeken van je (over)grootvader maar dit najaar hangt het in elke winkeletalage. De warme stof, die op het eerste gezicht allesbehalve modieus oogt, heeft de jaren zeventig verlaten en komt deze herfst onze kleerkast binnengestormd. Wij hebben alvast enkele tips op een rijtje gezet hoe je het stijlvol kan combineren.

De jurk

Korte, ribfluwelen jurken kan je voor een pittigere look combineren met een stoere enkellaars. Wij kozen voor eentje met een slangenmotiefje om de verschillende structuren nog meer in de verf te zetten. Om de outfit dan weer een lieflijk (en vooral aaibaar) karakter te geven, kozen we voor een zachte, ietwat oversized jas in een lichte tint. Kies als laatste voor asymmetrische oorbellen om wat beweging in de stugge stoffen te krijgen.

1. Jurk Nümph - 79,95 euro bij Zalando 2. Enkellaarsjes - 59,95 euro bij About You 3. Winterjas - 69,99 euro bij Mango 4. Handtas ‘Joan’ See by Chloé - 395 euro bij de Bijenkorf 5. Oorbellen Wouters & Hendrix - 210 euro bij Wouters & Hendrix 6. Nagellak Guerlain 24 ‘Black Cherry Ink - 24,49 euro.

De minirok

De minirok is al een tijdje weer hip. Zo bestaan ze in alle kleuren van de regenboog en ook dierenprintjes worden steeds populairder. Het spreekt voor zich dat een ribfluwelen variant niet kan achterblijven. Combineer met een laars met lange schacht hoogte, de hak hoeft dan weer niet duizelingwekkend hoog te zijn. Decolletés kunnen zeker, al zijn ze met het oog op het koude weer geen absolute must. Een contrasterende jas maakt het geheel af, net als dat beetje glitter in de vorm van een paar kleine oorbellen.

1. Vanessa Bruno - 250 euro bij Net-a-Porter 2. Kniehoge laarzen - 59,99 euro bij H&M 3. Kabeltrui - 34,98 euro bij Superdry 4. Winterjas - 129 euro bij & Other Stories 5. Handtas Time Mode - 49,95 euro bij Torfs 6. Oorbellen - 79 euro bij Swarovski

De broek

Een comfortabele broek op een regenachtige dag: het klinkt bijna beter dan een uit de kluiten gewassen paraplu. Laat je inspireren door de vele kleuren van de herfst en waag je eens aan oranje, okergeel of oudroze. Koos je voor een recht of uiteenlopend model? Dan kan je de outfit wat minder casual maken met een opvallende bloes en een muiltje of pump met hak. Een regenjas in een neutrale maar frisse kleur beschermt je verder tegen de regen.

1. Broek - Deux - 119,95 euro bij Brax 2. Zwarte bloes met strik - 39,95 euro bij Zara 3. Malone Souliers - 556 euro bij Farfetch 4. Regenjas Ilse Jacobsen - 169,95 euro bij Zalando 5. Handtas Karl Lagerfeld - 249 euro bij About You

De jas

Hier zijn de mogelijkheden eindeloos. Je hebt klassieke lange jassen met een tailleriem, een halflange jacket of...een korte vest. Wij kozen voor dat laatste om een sportieve look te creëren, in combinatie met een zogenaamde ‘boyfriend’ jeans. Een hip paar sneakers en een dikke rolkraagtrui en je bent klaar voor een dagje struinen door de winkelstraten of voor een koffie afspraakje met vriendinnen.

1. Second Female - 139 euro bij de Bijenkorf 2. Jeans - 129,95 euro bij G-Star Raw 3. Sneakers met dikke zool - 62,99 euro bij Asos 4. Trui Essentiel - 195 euro bij Essentiel 5. Handtas - 29,99 euro bij Pieces

Het hemd

Het mag dan wat mannelijk ogen, toch combineert ook een ribfluwelen bloes erg vlotjes. Sportievelingen kunnen net zoals hierboven opteren voor een jeans maar ook ingestopt in een rok kan het erg modieus ogen. Hetzelfde met klassieke pantalons en zelfs chinobroeken.

1. Groene bloes - 24,99 euro bij H&M 2. Mocassin Cosmoparis - 143 euro bij Sarenza 3. Broek - 39,99 euro bij Vero Moda 4. Jas Ted Baker - 365 euro bij de Bijenkorf 5. Handtas Esprit - 49,99 euro bij Esprit 6. Nagellak Bourjois ‘Kakidyllic’ - 8,99 euro.