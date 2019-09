Neymar zit voor het eerst dit seizoen in wedstrijdselectie van PSG

Neymar zit voor het eerst dit seizoen in de selectie van Paris Saint-Germain. Dat heeft coach Thomas Tuchel vrijdag bevestigd. PSG ontvangt zaterdag op de vijfde speeldag van de Ligue 1 Straatsburg.

Neymar leek deze zomer lang op weg naar de uitgang bij PSG. Vooral Barcelona toonde veel interesse in de Braziliaanse dribbelaar, maar uiteindelijk bleef hij gewoon in de Franse hoofdstad. Neymar, die ondertussen ook herstelde van een enkelblessure, zat dit jaar nog niet in de kern. Maar tegen Straatsburg rekent Tuchel gewoon op de aanvaller.

“Neymar zit in de groep voor Straatsburg”, vertelde Tuchel. “Ik ben zeker dat Neymar alles zal geven om onze doelen dit seizoen te bereiken. Ons eerste doel volgt zaterdag al tegen Straatsburg. Dan willen we winnen.”

PSG is de Ligue 1 begonnen met negen punten uit vier duels en staat aan kop. Thomas Meunier en co moeten de eerste stek wel delen met Rennes, Nice en Angers. Straatsburg staat met drie punten in de kelder.