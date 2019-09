Een indrukwekkend schilderij komt tevoorschijn in New Brighton in het Verenigd Koninkrijk, wanneer het vanuit de lucht gefilmd wordt. Het gigantische fresco ‘To the moon’ werd gemaakt door de Franse kunstenaar Saype. Wandelaars zien slechts kleurverschillen in het gras, maar kunnen totaal niet opmaken wat het gehele plaatje zou voorstellen. Toch is het grote schilderij een echte attractie momenteel.