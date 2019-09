De serie Callboys op Vier over de lotgevallen van enkele gigolo’s is aan zijn tweede seizoen bezig. Dat de opnames ontspannen verliepen, mag duidelijk zijn in dit filmpje met bloopers. En waar bij bloopers in reguliere series vooral sprake is van versprekingen of dergelijke, is bij Callboys ‘aan het verkeerde oor likken’ ook een blooper.