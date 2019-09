Neos op bezoek bij Coldset Printing Partners in Beringen

Houthalen-centrum

Houthalen-Helchteren - In het kader van de bedrijfsbezoeken van Neos was de drukkerij van o.a. Het Belang van Limburg aan de beurt.

Nadat we om 14 uur verzamelden aan de sporthal in Houthalen reden we samen naar de drukkerij in Beringen. In Beringen werden we dan zeer vriendelijk ontvangen en rondgeleid in de immense drukkerij. Gans het productieproces werd afgelopen, zo ging het van het ontvangen van het papier naar het klaarmaken van het papier, opslag van afval, de rollen waar het papier de persen in gaat, de persen zelf, dan het opplooien, nieten en nadien nog het toevoegen van bijlagen tot gans het pakket dan klaar was voor verzending.

Deze mooie namiddag werd afgesloten in de cafetaria van de waterskiclub van Beringen met een stuk vlaai en een tas koffie.