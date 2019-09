Pop-Uptuin op binnenplein van stadhuis

Genk - De hele maand organiseren tal van vrijwilligers activiteiten in de Genkse Pop-Up tuin. Afgelopen donderdag hebben Genk in Bloei en VELT de handen in elkaar geslagen om bezoekers wegwijs te maken in het vermeerderen van planten.

Sinds het begin van deze maand kan je op het binnenplein van het Genkse Stadhuis een PopP-Up tuin vinden. Dit initiatief van VLAM om de tuinaannemers meer in de kijker te plaatsen is niet alleen een aangename inspiratieplaats, gedurende de hele maand vinden er allerlei activiteiten plaats. Afgelopen donderdag hebben Genk in Bloei (een samenwerking van de stad en vrijwilligers) en VELT een workshop gegeven over het vermeerderen van planten. "Wij hopen op deze manier wat meer mensen warm te kunnen maken voor het tuinieren". Maar ook voor allerlei andere tuinvragen kon iedereen er terecht. "Tuinieren is hip, een aangename tijdsbesteding en geen overbodige luxe, gezien de veelal met kiezel bezaaide voortuintjes van tegenwoordig. We zijn dan ook heel erg blij dat er toch heel wat enthousiaste personen de revue zijn gepasseerd". De tuin staat er nog tot het einde van september.