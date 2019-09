Marinier wil van hoogtevrees af, maar valt 3 keer flauw tijdens duosprong

Een Amerikaanse marinier besloot om all the way te gaan om zijn hoogtevrees te bestrijden. Eriq Adame had nog nooit in een roetsjbaan gezeten, maar een duosprong uit een vliegtuig, dat zou hem vast op goede weg zetten. Maar dat liep even anders, zodra de 23-jarige Eriq samen met zijn begeleider uit het vliegtuig moest springen, schreeuwde hij het uit. Luttele seconden later gebeurde het al: hij viel flauw. Wat later komt hij weer buiten bewustzijn en kan het schreeuwen herbeginnen. Meer nog, de angst staat echt in zijn ogen. Daarmee heeft hij het nog niet gehad, hij valt namelijk nog 2 keer flauw voor hij weer veilig en wel op de grond staat. Benieuwd of zijn hoogtevrees hiermee verdwenen is...