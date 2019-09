Bruin, brons en beestig: nagellaktrends voor de herfst

Je zomerse sandalen verdwijnen binnenkort voor enkele maanden in de kast maar laat dat geen excuus zijn om je (teen)nagels niet langer te voorzien van een hip kleurtje. De herfst brengt niet alleen vallende blaadjes met zich mee maar staat ook garant voor heel wat nieuwe trends en kleurtjes. En ja, dat geldt ook voor nagellak.

Bruin, bruiner, bruinst

De winkeletalages kleuren alle mogelijke tinten bruin: dat wil zeggen dat ook onze nagels niet kunnen achterblijven. Ga tijdens de herfst voor een neutrale tint als je wil experimenteren met je kledij en kies net voor een glitterlakje als de aandacht gevestigd mag worden op je nagels. Vergeet ook de bruine mascara niet, want ook dat is opnieuw hip in de herfst.

1. Essie 75 ‘Smokin Hot’ - 12,49 euro 2. Bobbi Brown ‘Khaki’ - 15,50 euro 3. Bo-Ho 68 ‘Mexico’ - 7,08 euro voor 5 ml 4. O.P.I R58 ‘Cosmo Not Tonight’ - 14,90 euro 5. Artdeco 797 ‘Couture Taupe’ - 8,95 euro

Geometrie

Geometrische vormen met verschillende afmetingen: in de herfst kan je spelen met kleur én vormen waarbij je nog steeds een deel van de natuurlijke nagelkleur ziet. Kies voor een combinatie van frisse kleuren (lichtgroen, turkoois,...) als je het zomergevoel nog even wil vasthouden, ga voor warme kleuren (oranje, goud,...) als je al verlangt naar die gezellige avonden voor het haardvuur. Om je op weg te helpen hebben we telkens drie kleuren gecombineerd.

1. Dior 502 ‘Rush Hour’ - 26,90 euro 2. Close 801 ‘Mandovi River’ - 9,90 euro 3. Chanel ‘Pure White’ - 26,50 euro 4. Only You 171 ‘Hello Sunshine’ - 4,95 euro 5. Tom Ford ‘Black Berry’ - 35 euro 6. Rimmel 809 ‘Oh Darling, You are Fabulous!’ - 4,99 euro 7. Givenchy ‘Strong’ - 27,50 euro 8. Dior 108 ‘Muguet’ - 27,50 euro 9. Sally Hansen 523 ‘Thyme is money’ - 5,99 euro 10. Yves Saint Laurent 01 ‘Rouge Pop Art’ - 26,50 euro 11. Only You 461 ‘Soft Buttercup’ - 4,95 euro 12. Essie 85 ‘Chocolate Cakes’ - 7,95 euro

Roest

Het mag je dan wel doen denken aan de zon en aan de zomer maar toch komt ook oranje in al zijn tinten de herfst binnendringen. Combineer met oranje oogschaduw voor een gewaagde maar intrigerende look of ga voor een diepe, koperachtige kleur om het geheel net dat tikkeltje feestelijker te maken. Een kleine tip: breng een laagje oranje nagellak aan en ga er nogmaals over met een licht transparante gouden tint.

1. Essie ‘Rust Worthy’ - 7,95 euro 2. Isa Dora 911 ‘Bronze’ - 11,39 euro 3. O.P.I ‘Endurance Race to the Finish’ - 18,90 euro 4. Catrice 83 ‘Orange is the new Black’ - 2,99 euro 5. KOH 189 ‘South-Africa’ - 18,99 euro

Uit proportie

Het klassieke witte randje ‘de French manicure’ gaat al jaren mee maar je kan ook gaan voor kleur zoals bordeaux of een rode, matte tint. En speel tegelijk met de verhouding. In de herfst kan je een groot deel van de nagel bedekken zodat je enkel onderaan (bij de nagelriem) nog een stukje van je natuurlijke nagel ziet.

1. Hema 67 ‘Fire in the Sky’ matt - 2,50 euro 2. Guerlain 24 ‘Black Cherry Ink’ - 24,49 euro 3. L’Oréal Paris 46 ‘Pure Gold’ - 11,50 euro 4. Lancôme 171 ‘A L’opéra’ - 24,50 euro 5. Essence 14 ‘Do you speak Love?’ - 1,69 euro

Diertjes

Tijgers, panters, zebra’s en het hele dierenrijk daartussen: deze trend blijft ook de herfst van 2019 overeind. En ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos. Kiest voor een accentnagel en hou de overige neutraal, ga enkel de bovenzijde te lijf of leef je helemaal uit en voorzie alle tien nagels van een beestig printje.

1. Bourjois 27 - 10,99 euro 2. Orly ‘Liquid Vinyl’ - 6,05 euro voor 5 ml 3. Essie 05 ‘A to Zebra’ - 6,95 euro 4. Anny ‘Perfect Dream’ - 10,15 euro 5. Bourjois ‘Kakidyllic’ - 8,99 euro