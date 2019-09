Meubelketen Leen Bakker gaat bedden verhuren

Leen Bakker start met een verhuurdienst: de Nederlandse keten wil bedden en zetels uit het gamma uitlenen aan klanten. Wanneer de dienst beschikbaar zal zijn, is echter nog niet bekend.

De meubelketen werkt momenteel aan een model om de meubels uit de collectie uit te lenen. Over de ze formule is nog niet veel geweten, maar volgens consumentensite RetailDetail zullen klanten bedden en (slaap)banken kunnen leasen voor een budgetvriendelijk bedrag.

Dit project kadert in een het streven naar een grotere omzet. De keten wil deze immers verdubbelen naar 720 miljoen euro. Een online groei in ons land maakt daar ook deel van uit, want volgens het bedrijf zijn er op dat vlak nog veel mogelijkheden in België.

Duurzaam initiatief

Meubelen verhuren is niet nieuw. De Zweedse interieurketen Ikea maakte eerder op een Duits duurzaamheidsevent bekend dat ze vanaf volgend jaar met dat concept wil experimenteren. Concreet? In dertig markten, waaronder België, zal het bedrijf een reeks tests lanceren rond de verhuur van meubels. Hoe die er zullen uitzien, is vandaag nog niet duidelijk.

Het is wel geweten dat Ikea op termijn wil werken met een abonnementsformule. “Dit stelt het bedrijf in staat eigenaar te blijven van de producten, waardoor hergebruik van producten zo veel mogelijk gestimuleerd wordt voordat het materiaal en de onderdelen aan het einde van de levenscyclus worden gerecycleerd”, stond er begin dit jaar in een persbericht.