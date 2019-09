Werknemers Biehal kiezen voor gezonde voeding

Lommel - In de maanden augustus en september konden de werknemers van de Biehal 4 weken lang deelnemen aan de groentepakketactie. Deze pakketten werden gevuld met de oogst van de Plezanten Hof, een biodeeltuin uit Lommel, in samenwerking met vrijwilligers van KWB Kattenbos.

Zij leverden de lekkerste butternuts, courgettes, tomaten, aardappelen, wortelen, prei en selder.

Elke week werd het pakket ook vergezeld van een bijhorend recept. Zo kon iedereen meteen aan de slag en snel een gezond én lekker gerecht op tafel toveren. De pompoensoep, zomerse groentemengeling in de oven, tomatensoep en groentelasagne smaakten alvast naar meer. In totaal werden er dan ook 150 pakketten verkocht!

Dit initiatief kaderde in het project ‘Bordje gezond’, met steun van de Nationale Loterij. Met de groentepakketten, kooklessen en gezonde take away maaltijden wil de Biehal haar werknemers aansporen om gezond en lekker te eten. Met 150 verkochte groentepakketten en 65 deelnemers aan de kooklessen is de missie van de Biehal geslaagd!