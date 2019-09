Sousa en Suzuki dichtbij basisplaats, Balongo niet in de kern

STVV won voor de interlandbreak knap op het veld van Eupen en wil zaterdagavond de lijn doortrekken op Stayen. Marc Brys kwam tijdens de persbabbel op vrijdag nog terug op de zege aan de Oostkantons. Duidelijk is dat Yuma Suzuki en Allan Sousa dichtbij een basisplaats komen. De plaatsen worden duur, Nelson Balongo valt plots uit de kern.

Marc Brys kwam op het persmoment vrijdag in Sint-Truiden terug op de zege in Eupen. Brys zag in Eupen een bijzonder sterke Steve De Ridder, een afwerkende Yohan Boli én sterke invalbeurten van Yuma Suzuki ...