Wereldbeker veldrijden trekt zich zaterdagavond op gang in de VS, lang niet alle toppers maken de oversteek

Met de Jingle Cross in Iowa op zaterdag (22u Belgische tijd) trekt de Wereldbeker veldrijden zich op gang in de Verenigde Staten. Een week later moeten de crossers in het Amerikaanse Waterloo aan de bak, daarna keren ze terug naar Europa. Toon Aerts won vorig jaar de openingsmanche en hoort ook nu bij de favorieten.

De Wereldbekers in de Verenigde Staten moeten het uiteraard stellen zonder de nog revaliderende Wout van Aert stellen maar ook Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen op de weg Tim Merlier passen voor de wedstrijd, net zoals nog enkele andere veldrijders die liever de oversteek niet maken en de jetlag willen mijden.

Wel van de partij is een stevig blok van Telenet-Baloise Lions (gesponsord door het Amerikaanse Trek) met Lars van der Haar, Toon Aerts, Corné van Kessel en Quintens Hermans. Voorts zijn ook de crossers van Pauwels Sauzen-Bingoal met Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Jens Adams, Daan Soete en Eli Iserbyt goed vertegenwoordigd en uiteraard heel wat Amerikaanse renners.

Vorig jaar vond eerst de wedstrijd in Waterloo plaats, daarna Iowa, nu is het dus omgekeerd. Beide crossen kwamen op naam van Toon Aerts die op het einde van het seizoen ook de Wereldbeker op zijn palmares zou schrijven. De wedstrijd vangt aan om 15u (22u Belgische tijd) en wordt afgewerkt bij een temperatuur van een voorspelde 30 graden en op een deels modderig parcours na de onweders van de voorbije dagen.

Ook geen Sanne Cant

Bij de vrouwen past Sanne Cant dit jaar voor de crossen in Amerika, verder schitteren ook smaakmakers zoals Marianne Vos en Lucinda Brand in afwezigheid. Wel is de winnares van vorig jaar, Kaitlin Keough, van de partij, net zoals nummer twee Evie Richards, en ook nog Jolanda Neff. Van Belgische zijde zijn Loes Sels, Ellen Van Loy en Marthe Truyen present, ook de Nederlandse Maud Kaptheijns, winnares in Eeklo afgelopen weekend, is aanwezig. Hun wedstrijd vindt plaats na de mannen, om 16u45, start iets voor middernacht Belgische tijd dus.