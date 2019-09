Met Neos naar Utrecht

Dilsen-Stokkem - Daguitstap met Neos Dilsen-Stokkem naar Utrecht.

Zaterdag 7 september brachten we met Neos Dilsen-Stokkem een bezoek aan Utrecht. Het was weer vroeg uit de veren want om half acht vertrok onze bus. Rond tien uur waren we aan het spoorwegmuseum in Utrecht. Daar werden we ontvangen met koffie en een stuk taart. Daarna maakten we kennis met de boeiende geschiedenis van de spoorwegen in Nederland. Het was niet alleen treintjes kijken maar we ondernamen ook een spannende reis in de attractie “De vuurproef”. Hier maakten we een spannende reis langs bijna twee eeuwen spoorweggeschiedenis. Een tocht die eindigde in een ware vuurproef. Zij die nog meer van avontuur wilden genieten maakten dan weer kennis met “Het Stalen monster”. Het werd een bloedstollende reis in het donker langs een sissende, fluitende en dreunende stalen monster.

Dan was het tijd voor ons middageten in “The colour kitchen”. Rond twee uur werden we opgewacht aan het restaurant door twee stadsgidsen. Zij loodsten ons door de kleine binnensteegjes van de stad waar je normaal als toerist voorbij zou lopen. Na een boeiende wandeling van anderhalf uur konden we vrij rondlopen in de stad of nog ergens iets gaan drinken.

Moe maar voldaan keerden we om half zes terug huiswaarts. We kijken nu al uit naar onze volgende daguitstap, zaterdag 16 november, naar Luik. Onze reisverantwoordelijke van dienst, Laurie Janssen, is daar nu al volop mee bezig om er weer een succesverhaal van te maken.