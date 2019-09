Gezondheidswandelaars van Lommel samen op pad!

Heeserbergen

Lommel - Afgelopen vrijdag hadden alle deelnemers aan de Gezondheidswandelingen in Lommel zich verzameld aan WZC Hoevezavel voor hun jaarlijkse gezamenlijke wandeling.

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden dat de wandelaars van de vertrekpunten Burgemeestershuis, Kapittelhof, Kolonie en Hoevezavel met de Trefpuntwandelaars Hoevezavel samen een wandeling maken van ongeveer een half uur. De ca. 80 ingeschreven personen konden onder begeleiding, afhankelijk van hun mogelijkheden, kiezen voor het wandelen van meerdere afstanden variërend tussen 500m en 2,5 km. De wandeltocht ging door de straten in de omgeving van WZC Hoevezavel in de wijk Heeserbergen. Naar goede gewoonte werd de wandeling aangevat maar ook afgesloten met enkele heilzame stretchoefeningen.

Na afloop van de wandeling stond voor de deelnemers en begeleiders een lekkere tas koffie klaar alsook een gezonde snack. Aansluitend werd door Lutgarde Lambrechts, coordinator van het Dienstencentrum, een toelichting gegeven bij het activiteitenprogramma van het najaar 2019 van het Dienstencentrum. Ook de schepen van zorg, sociaal beleid, preventie en wonen én tevens voorzitster van de zorggroep, Nancy Bleys, gaf een toelichting bij haar beleid voor de komende jaren. Daarbij legde zij de klemtoon op het belang van gezond bewegen en in het bijzonder voor senioren.

Mocht u ook interesse hebben om op maandag, woensdag of vrijdag een half uurtje mee te wandelen (deelname is gratis) onder begeleiding, kom dan om 10u30 eens langs bij één van de vertekpunten: in het lokaal dienstencentrum Kapittelhof of in het park bij het Burgemeestershuis of in WZC Hoevezavel (vertrek om 10u00). Wandelt u liever ca. één uur tegen een wat hoger tempo, dan bent u elke vrijdag om 9u30 welkom in WZC Hoevezavel. Voor meer informatie kunt u trouwens altijd terecht bij het Dienstencentrum ‘t Trefpunt, Kapittelhof 1, tel. 011 / 39 71 02.

Wij zijn er van overtuigd dat uw gezondheid er wel bij vaart.