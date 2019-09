Ex-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck vrijgelaten en niet in verdenking gesteld na nacht in de cel

Herman Van Holsbeeck wordt niet in verdenking gesteld van witwaspraktijken en private omkoping. De gewezen Anderlecht-manager werd bijna anderhalve dag ondervraagd door speurders, maar zal niet voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

LEES OOK. Topmakelaar Christophe Henrotay officieel aangehouden in Monaco

Van Holsbeeck werd donderdagochtend al meegenomen door de politie voor verhoor. Voor de gewezen manager van Anderlecht was het al de derde keer op amper 11 maanden tijd dat hij uitleg moest verschaffen over zijn manier van transfers doen gedurende zijn periode bij paars-wit. Deze keer ging het om de uitwas van de zaak tegen de woensdag in Monaco aangehouden voetbalmakelaar Christophe Henrotay.

Van Holsbeeck werd donderdag het gros van de dag ondervraagd, in het bijzijn van zijn advocaat. Hij werd er geconfronteerd met de verklaringen die Henrotay – met wie hij jarenlang goed samenwerkte – en Christophe Cheniaux – schoonbroer en rechterhand van Henrotay – intussen hebben afgelegd.

Van Holsbeeck moest de nacht doorbrengen in de cel, en werd gespreid over anderhalve dag in totaal meer dan tien uur ondervraagd door de speurders. Vrijdagmiddag werd beslist dat hij niet in verdenking wordt gesteld, en niet zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.