Vereniging van tuinliefhebbers viert vrijwilliger Jules Vandeput

Halveweg

Zonhoven - De vereniging van tuinliefhebbers in Zonhoven heeft een oorkonde overhandigd aan vrijwilliger Jules Vandeput.

Op zaterdag 24 augustus verzamelden meer dan 100 leden van VTZ in de Volkstuin in Zonhoven om te genieten van de jaarlijkse barbecue. VTZ behoort met 400 aangesloten leden tot de grootste afdelingen van Limburg. Met de talrijke activiteiten zoals bloemschikken, uitstappen, geven van tuinadviezen en tentoonstellingen verwent het bestuur de talrijke leden.

Tijdens het zomerfeest overhandigde Johan Vanhoyland, schepen van cultuur, Jules Vandeput vanuit de gemeente Zonhoven een oorkonde voor 40 jaar vrijwilligerswerk als lid en als erevoorzitter. Natuurlijk was er ook een krat wijn en een bloempje voorzien voor Jules en zijn vrouwtje. Daarna nam secretaris Laurent Vandereyt de micro over en zorgde voor een opperbeste stemming. Door de sfeervolle live muziek waagden enkelen zich aan een danspasje. Aan drank geen nood en bijgevolg duurde het feestje tot in de late of vroege uurtjes.