Zware veiligheidsmaatregelen voor proces moordpoging aan Beringse kapperszaak

Beringen -

In de Hasseltse rechtbank is vrijdag de zaak rond een steekpartij aan een Beringse kapperszaak opnieuw behandeld. De rechtbank stelde het proces rond de moordpoging vorige maand uit nadat een van de zetelende rechters een rol gespeeld had in ander dossier van de beklaagde. De procureur bleef ook vrijdag bij de vordering van 8 jaar cel voor de 38-jarige verdachte uit Leopoldsburg.